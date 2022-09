Restyling della rete elettrica tra San Salvatore e Mirabello

SAN SALVATORE - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha concluso la prima tappa dei lavori legati al “Progetto Resilienza” che consiste nel dotare molti comuni alessandrini di un sistema elettrico più automatizzato e resistente, anche in relazione alle sfide imposte dai sempre più frequenti fenomeni climatici estremi.

A inizio settembre E-Distribuzione ha provveduto al rifacimento di un tratto di linea di media tensione fra i comuni di San Salvatore Monferrato e Mirabello Monferrato. Il lavoro eseguito ha permesso di sostituire la linea aerea in conduttore nudo in rame e alcuni sostegni, posando oltre 800 mt di cavo aereo e ottimizzando la linea, in funzione delle esigenze dei proprietari terrieri.

Il progetto complessivo - che prevede la ricostruzione degli impianti esistenti, a beneficio di tutto il territorio - interesserà circa 8000 metri della linea MT S.Bernardino e permetterà, inoltre, la posa di reti di fibra ottica sugli impianti E-Distribuzione per 646.000 euro. Le attività proseguiranno nei prossimi mesi grazie ad accordi con i privati terrieri, poiché che nella zona molti campi sono coltivati a grano e a mais. Per eseguire i lavori di restyling saranno necessarie interruzioni dell’alimentazione programmate che saranno concordate con i comuni interessati.