Il calcio piemontese piange Giorgio Rotolo, ex Casale e Trino

NOVARA - Il calcio piemontese piange Giorgio Rotolo, scomparso oggi a soli 54: la malattia con cui lottava da diversi anni non gli ha lasciato scampo.

Aveva iniziato la stagione in corso sulla panchina dello Stresa - che aveva condotto in Serie D - per poi lasciarla quando il male ha iniziato ad avere la meglio. Molto conosciuto soprattutto nel novarese - sua terra d'origine - e nel vercellese, ha giocato nel Casale negli anni '90, 142 presenze, (dove vinse il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia di Serie D) e poi nel Trino, dove ha anche allenato per una stagione in Eccellenza.

Sul sito e sui canali social il cordoglio della società nerostellata.