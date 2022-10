Simone Gragnani e il repertorio romantico per pianoforte

IL CONCERTO - Arrivederci al 2023 con un concerto dedicato al grande repertorio romantico per pianoforte. Il festival internazionale ‘Alessandria Barocca e non solo…’ chiuderà così la sua tredicesima edizione dopo una fortunatissima stagione che per quattro mesi ha catalizzato, con proposte di grande varietà e altissimo livello artistico, l’attenzione di un pubblico numeroso, partecipe ed entusiasta.

Simone Gragnani, raffinatissimo pianista di fama internazionale, offrirà la sua lettura sempre chiarissima nella condotta delle parti, tecnicamente impeccabile e musicalmente coinvolgente di notissime pagine dei compositori emblema del pianoforte romantico: Chopin e Liszt. Sabato 8 ottobre, alle ore 21, nella sala consiliare del municipio di Oviglio, per il concerto del titolo ‘Chopin vs Liszt’, Gragnani eseguirà le Polacche op. 44 e 53 (la celeberrima ‘Eroica’) di Fryderyk Chopin, la Vallèe d’Obermann (dagli Annèes de pèlerinage) e in conclusione la Rhapsodie espagnole di Franz Liszt. Un programma strepitoso per un’indimenticabile chiusura di stagione.

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Comune di Oviglio e l’associazione Oviglio Arte.

Il 13° festival internazionale ‘Alessandria Barocca e non solo…’ gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Alessandria, dei Comuni di Ovada e Castellazzo Bormida, delle Diocesi di Alessandria e Tortona ed è realizzato grazie al contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e Crt, di Amag spa e di alcuni sponsor privati.