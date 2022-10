Torna 'L'Orso in casa'. Con il saluto a Mario Di Cianni

ALESSANDRIA - Torna "L'Orso in casa", organo ufficiale dell'Alessandria Calcio a cura dell'ufficio stampa. In versione online, scaricabile al link pubblicato in questo articolo.

Primo numero della stagione, con i riflettori sulla gara con il Pontedera di domenica (ore17.30), la necessità assoluta di punti, l'avversario che, a inizio settimana, ha cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Max Canzi, già vice di Walter Zenga a Cagliari e avversario dei Grigi quando era a Olbia.

Si parla anche di Coppa Italia e della vittoria sul Novara, il primo personaggio che si racconta, nell'intervista, è il capitano Simone Sini.

Spazio anche al settore giovanile e agli sponsor, con un servizio su Y3K.

E uno struggente, appassionato ricordo di Mario Di Cianni: domenica sarà la prima gara di campionato al Moccagatta da quando ci ha lasciati, ma tutti sanno che 'capo Mario' sarà al suo posto, in cima alla Nord.

SFOGLIA QUI 'L'ORSO IN CASA'