Alessandria - Pontedera vale molto

ALESSANDRIA - Fiducia a Pagani dall'inizio e Nepi parte della panchina. E fiducia anche a Baldi in difesa, con Checchi come possibile cambio. Modulo confermato, ma con un paio di variazioni, anche la conferma di Filip, in campo 90' in Coppa.

Canzi, alla prima alla guida del Pontedera, non sorprende per il suo 3-4-1-2, l'esperienza in difesa è garantita da Martinelli, con Brighenti che la spunta, a sinistra, nel ballottaggio con Pretato. In attacco la coppia è Nicastro - Cioffi, con Fantacci alle spalle.

ALESSANDRIA - PONTEDERA 0-0

Primo tempo

4' Non ci sta proprio la segnalazione dell'assistente: Galeandro si imposessa del pallone correttamente e dovrebbe poter convergere verso l'area



1' Calcio d'inizio Pontedera

Il tabellino

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Mionic, Speranza; Pagani, Filip, Ghiozzi; Galeandro. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Checchi, Lombardi, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Gazoul, Bentre, Nepi. All.: Rebuffi

Pontedera (3-4-1-2): Siano; Shiba, Martinelli, Bonfanti; Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio; Fantacci, Nicastro, Cioffi. A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Mutton, Petrovic, Di Bella, Izzillo, Guidi, Benedetti, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli, Somma. All.: Canzi

Arbitro: Baratta di Rossano

Assistenti: Pelosi di Ercolano, Miccoli di Lanciano, quarto ufficiale Fichera di Milano

Note: Giornata piovosa, terreno in buone condizioni.