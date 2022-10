"Critiche a Berrone? Non rilevo tracce di contenuto politico..."

"Non commento perché non rilevo la benché minima traccia di contenuto politico in tali dichiarazioni": così Giovanni Barosini, vicesegretario regionale di Azione e presidente del consiglio comunale di Alessandria, risponde agli attacchi della Lega.

Nel mirino il nuovo posto in Giunta occupato da Giovanni Berrone in quota Azione e le nomine nelle partecipate, per le quali "scatterà un premio al prezioso alleato?" si domanda, a nome del gruppo consiliare, il capogruppo della Lega Roggero.

Non ci sta Barosini, che conclude: "Berrone è oggettivamente riconosciuto come persona perbene e capace. Qual è il problema? Chi lo ha indicato? Ma allora si guarda il dito e non la luna...".