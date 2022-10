Acqui, c'è l'ok per Moussa Ndyaie

ACQUI - Finalmente c'è il nullaosta e Moussa Ndyaie può debuttare.

Il via libera per il mediano, che si allena con l'Acqui già da tre settimane, è arrivato poche ore fa: il centrocampista classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della società termale, torna a casa dopo aver vestito, fra le altre, le maglie di Pescara, Rende e, nell'ultima stagione, Asti, in serie D.

Arturo Merlo potrà utilizzarlo a Dronero, prossimo impegno esterno, in cui in mezzo, mancherà ancora Genocchio e, in difesa, quasi sicuramente, Cirio, che può tornare a tempo pieno fra sette giorni.