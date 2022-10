Week-end da protagonisti

Scherma: risultati al di sotto delle aspettative per i ragazzi della spada che ritornano a casa dopo un fine settimana di qualificazioni Under 17 e Under 20 con un po’ di amaro in bocca. Non brilla Carlo Ferraris, all’esordio, e Giorgia Gallo che comunque arriva tra le prime 20 della sua categoria. Sempre Gallo, domenica, viene eliminata nelle gare iniziali. Alessandro Sforzini, dopo una buona fase preliminare, si ferma al primo incontro di eliminazione diretta. “Comunque buona la sua prestazione”, commenta la Maestra Alice Cometti, “Rientrava da pochissimo dopo un brutto infortunio e sta cercando di recuperare al meglio”.

Ci si consola con la convocazione di Gallo ad un allenamento federale che si terrà a Vercelli con le migliori 20 atlete piemontesi, tra cui anche la medaglia olimpica Federica Isola. “Un’ottima occasione di confrontarsi con atlete di altissimo livello. Sempre lei a fine mese prenderà parte con la rappresentativa nazionale alla gara di circuito europeo Under 17 in Austria, insieme a Erica Verri (Under 23).

Il prossimo week end iniziano anche le prime gare dei più piccoli che parteciperanno ad un incontro in Lombardia in preparazione della prima prova regionale previsto a metà novembre.

Tante buone opportunità per gli spadisti ‘cussini’ che dopo i buoni risultati a livello regionale iniziano ad affacciarsi a nuove esperienze in ambito nazionale ed internazionale. A fine mese si chiuderanno le lezioni di prova per i principianti, nuova linfa per la scherma alessandrina e per la sezione che cresce di anno in anno.



Rugby. Sapore di derby nel match casalingo contro il CUS Torino serie C. Gli Aironi sul campo di Casalbagliano vincono 14 a 10 dando grande prova di carattere, come spiega Lorenzo Nosenzo, Responsabile Sviluppo della Sezione: “I ragazzi ci hanno creduto per tutta la partita, pur giocando un’ora con uomo in meno. Molto meglio la rimessa laterale e ottima prova difensiva in inferiorità numerica”. Le difficoltà hanno reso la vittoria ancor più bella. “I ragazzi non si sono persi d’animo”; riferisce il Direttore Sportivo Giancarlo Casarin: “Hanno lottato pallone su pallone con determinazione. Paghiamo ancora caro certe situazioni a livello caratteriale ma credo che i ragazzi stiano crescendo anche a livello tecnico”.

L’analisi del coach, Nicolas Epifani: “Dopo 20 minuti ci siamo trovati a giocare in 14, ma siamo riusciti comunque a offrire un’ottima prestazione difensiva e una buona conquista sia in mischia che in touche, aspetto che domenica scorsa non aveva funzionato. Anche in attacco si sono visti dei progressi: più attitudine all'avanzamento nel portatore palla e più immediatezza nei sostegni”. Vittoria che fa morale per affrontare al meglio la temibile Stade Valdotaine, prossima avversaria.



Basket. Cuspo Basket Alessandria sconfitta a Montalto Dora che matura nell’ultima frazione. Dopo un terzo quarto giocato ottimamente (25 punti) che vede la formazione di Ponta prendere le redini della gara, i biancoblu si sgonfiano negli ultimi dieci minuti e cedono il fianco ai padroni di casa (14 -1 il parziale dell'ultimo quarto).

Inizio di partita con tanti errori da entrambi le squadre. Passaggi imprecisi, difese confuse, attacchi inesistenti. Nei primi 4 minuti solo capovolgimenti di campo e 2 punti. Montalto prova la fuga (13 -6 al 6') ma Mogni riduce le distanze con due liberi. Fine primo quarto sul 16 a 8.

Nella seconda frazione ottima partenza di Pezzulla e compagni. Grattarola prima, Palmesino poi riducono lo svantaggio a sole due lunghezze alla fine del secondo quarto (30 a 28).

Il terzo quarto si apre con il parziale di Montalto Dora dove il protagonista è Alex Manfrè che scava il solco (+8). Gli Aironi rispondono prima con Fassio poi con Mogni. Controparziale alessandrino e il Cuspo Basket alla fine del terzo periodo si trova in vantaggio 50 a 53 con la bomba di Pezzulla.

L'ultimo quarto è la brutta copia del primo. 9 punti in 20 minuti di gioco dicono più di tante parole, un punto nell'ultimo quarto (libero di Riva) sancisce la sconfitta degli universitari. Montalto fa il suo e porta a casa una partita brutta e combattuta dove l'esperienza degli eporediesi ha la meglio.

Alla fine, il tabellone luminoso segna 64 a 54 per i padroni di casa. Prossima impegno per i cussini venerdì 21 ottobre al Palacima di Alessandria contro Basket Cigliano, vittorioso nella prima di campionato contro il Victoria Torino.

TABELLINO:

Fassio 11, Palmesino 14, Mogni 10, Pezzulla 11, Grattarola 4, Campi 2, Riva 2, Conficoni,

Barberis, Donadoni n.e., Milanesio n.e.