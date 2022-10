Derthona, un 3-0 per ripartire

TORTONA - Arriva subito un pronto riscatto per i Leoni: il 3-0 al Legnano non cambia molto dal punto di vista della classifica, ma mostra una formazione in salute e in risalita dal punto di vista sia fisico che mentale; tutto il contrario degli avversari, che in novanta minuti costruiscono poco o niente.

Le parole di Chezzi nella conferenza stampa dopo la Sanremese hanno fatto effetto: il Derthona parte grintoso ed energico e già nei primi minuti si fa vedere con un palo clamoroso di Turchet su assist di Saccà, che pochi minuti dopo con un gran tiro sotto la traversa realizza il gol del vantaggio. Passano solo cinque minuti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci pensa Ciko a raddoppiare con un tiro-cross su cui risulta decisivo il velo di Turchet per ingannare Pallavicini. Il Legnano colpito nell'orgoglio preme ma non riesce a costruire un'azione degna di questo nome e la difesa del Derthona ha buon gioco nel reggere il doppio vantaggio fino all'intervallo.

La ripresa è nel segno di Manasiev: prima il capitano dei padroni di casa con una bella scelta di tempo recupera un pallone, parte in progressione e centra in pieno la base del palo con un tiro rasoterra violento, poi al 24' con un'altra ripartenza obbliga al fallo da ultimo uomo al limite dell'area Arpino che viene espulso; il piazzato che potrebbe chiudere la gara lo batte Zucchini che però non riesce a dare né potenza né precisione al pallone che si perde sul fondo. La terza rete arriva comunque al 38' quando ancora Manasiev porta palla fino al limite per poi allargare su Procopio a sinistra, il cui cross trova pronto alla deviazione in rete Turchet.

DERTHONA - LEGNANO 3-0

MARCATORI: pt 10' Saccà, 14' Ciko; st 38' Turchet

DERTHONA (4-2-3-1): Fiory; Fomov, Agazzi, Zucchini, Procopio; Manasiev, Ciko; Saccà (35' st D'Arcangelo), Turchet (39' st D'Orazio), Trevisiol (20' st Giannone); Romairone (47' st Linussi). A disp. Rescia, Gomez, Tambussi, Soplantai, Matera. All. Chezzi

LEGNANO (4-3-3): Pallavicini; Pagani (1' st Forte), Zeroli, Arpino, Silvestre (18' st Losio); Myrtollari (21' Barbui), Donnarumma, Vernocchi; M. Kone (1' st Romano), Banfi, Rocco. A disp. La Rosa, Hasanaj, Oliviero, Benedetti, O. Kone. All. Palo

ARBITRO: Martino di Firenze

NOTE Espulso Arpino (24' st) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Agazzi, Saccà, Manasiev, Fiory, Procopio; Zeroli. Calci d'angolo 6-5 per il Legnano. Recupero pt 1'; st 3'. Spettatori 500 circa.