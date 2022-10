Alessandria dice addio a Franco Stradella

Addio a Franco Stradella, 81 anni, ex parlamentare di Forza Italia dal 1996 al 2013 (quattro legislature). Nato a Felizzano, è cresciuto politicamente nella Dc, prima di passare al partito fondato da Silvio Berlusconi e tentare anche la corsa alla presidenza della Provincia. Per anni è stato anche alla guida della Camera di Commercio.

“La scomparsa dell’onorevole Stradella mi addolora personalmente - ricorda il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari - Franco Stradella è stato, per quasi vent’anni, un autorevole rappresentante del nostro territorio in Parlamento, dove ha saputo portare la voce di Alessandria e di tutta la nostra provincia. Ci ha lasciati proprio oggi, mentre la Camera vota la fiducia al nuovo Governo. Alla sua famiglia vanno le condoglianze sincere di tutta la Lega di Alessandria, e del Piemonte”.



"La scomparsa dell’onorevole Franco Stradella mi addolora - commenta il consigliere regionale Pd, Domenico Ravetti - Ho sempre apprezzato il suo stile e la sua gentilezza, doti importanti soprattutto per chi è impegnato nelle Istituzioni. Nella politica ci sono persone che si distinguono per la loro capacità di dialogare con tutti, a prescindere dall’appartenenza a un partito o a uno schieramento e Stradella è stato una di queste. Lo ringrazio per quei piccolissimi e preziosi consigli che mi accompagnano e continueranno ad accompagnarmi nella mia attività politica”.