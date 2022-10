Novi Ligure: incidente, perde la vita un ragazzo di 15 anni

ORE 9.54 - L'impatto sarebbe avvenuto mentre l'auto ha svoltato per entrare nel parcheggio del Forno senza, a quel che sembra, rendersi conto che stava sopraggiungendo la moto. Il 15enne, in seguito all'urto, è finito contro la cancellata del negozio, sbattendo violentemente la testa. Il casco integrale non è riuscito purtroppo a evitare lesioni fatali. Seguono aggiornamenti.

ORE 9.17 - Dramma questa mattina a Novi Ligure: in un incidente stradale ha perso la vita un ragazzino di 15 anni. Al momento non si conoscono altri particolati, ma la conferma arriva dal 118.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente: dai primi accertamenti è emerso che il giovane, alla guida di un ciclomotore 50, stava percorrendo via Raggio da Serravalle Scrivia verso Novi Ligure. All'altezza del Forno dell'Antica Ricetta è stato urtato da una vettura condotta da una 56enne che transitava in senso opposto.