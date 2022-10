La gara con la Recanatese, il saluto a Pescolla

ALESSANDRIA - "Una opportunità irrinunciabile". Così Fabio Rebuffi definisce il suo debutto sulla panchina dell'Alessandria, la prima volta nel calcio 'dei grandi', dopo tante stagioni nel settore giovanile.

Il tecnico è il protagonista dell'intervista sull'ultimo numero, on line, di "L'Orso in casa", a cura dell'ufficio stampa dell'Alessandria calcio, dedicato alla gara di oggi con la Recanatese, ma anche ai protagonisti, pure nel vivaio, ai partner, all'analisi di come il girone si sta evolvendo.

Naturalmente con riflettori puntati sull'avversaria di turno, su chi scende e chi sale, sulla "solidità" della formazione grigia.

Oltre al momento molto brillante di Under 15 e Under 17 e della Primavera2, toccante il ricordo di Vincenzo Pescolla, storico massaggiatore, "persona perbene", uno dei troppi addii, in questi ultimi mesi, che pesano sul cuore dei tifosi grigi

SCARICA E LEGGI L'ULTIMO NUMERO

L'Orso in casa