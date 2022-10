Tortona, limitato l'uso dell'acqua corrente

TORTONA - Nella giornata di ieri, a causa di un incidente, un camion si è ribaltato sull’autostrada A7, a Serravalle Scrivia, sversando il prodotto chimico che trasportava, un componente utilizzato per produrre vernice, nel torrente Scrivia.

Arpa Piemonte sta svolgendo le analisi sui prelievi effettuati nel torrente, intanto i tecnici rassicurano sul fatto che si tratta di un inquinante di basso livello che non dovrebbe compromettere la qualità dell’acqua.

Tuttavia, a scopo precauzionale, il Comune di Tortona consiglia di non utilizzare l'acqua del rubinetto per scopi alimentari, almeno per la giornata di oggi, in attesa degli esiti delle analisi in corso.