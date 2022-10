“Nuovo ospedale: basta parole. Servono soldi e atti legislativi”

Dopo il botta e risposta tra i consiglieri regionali del Pd e il governatore Alberto Cirio sul nuovo ospedale di Alessandria, sul tema intervengono anche il segretario provinciale 'dem' Otello Marilli e Daniele Coloris per la segreteria cittadina: "Continuano gli annunci agli organi di informazione da parte del Presidente della Regione Piemonte sull’ospedale di Alessandria. Riteniamo che di parole ne siano state usate a sufficienza: per fare l’ospedale adesso servono atti legislativi concreti".

Secondo gli esponenti del Pd, "dove sono i soldi per la progettazione e l’avvio dei lavori nel prossimo bilancio regionale? Ci sono oppure no? Da quello che si può leggere sui documenti parrebbe di no, speriamo di essere smentiti. La realizzazione di una nuova infrastruttura ospedaliera è essenziale, per i bisogni della salute dei cittadini, per l’organizzazione del territorio, per poter progettare in modo serio ed efficace a tutela del diritto alla salute dei dei cittadini".

E concludono: "Non siamo interessati alla polemica politica, dopo tre anni i giudizi su chi governa il Piemonte sono consolidati, adesso servono risposte per le esigenze di un territorio e dei suoi abitanti".