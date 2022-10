Da Londra in città: Pm Warson e la sua band

ALESSANDRIA - Tornano i concerti live e gli spettacoli alla Ristorazione Sociale di Alessandria. Dopo aver ospitato la prima edizione del festival Clorofilla, in cui le arti trasmettevano messaggi a favore dell’ambiente e della sua tutela, ora la serra e gli orti urbani di viale Milite Ignoto 1/A si preparano ad ospitare tanti nuovi appuntamenti.

Come tradizione vuole, le proposte musicali sono di livello internazionale. Lunedì 31 ottobre, dalle 19, verrà proposto il buffet, poi sul palco ci saranno Pm Warson e la sua band. Direttamente dalla Gran Bretagna con un live composto da suoni soul, swing e blues e un atteggiamento moderno. Il concerto è proposto dalla Ristorazione Sociale con la collaborazione di Pupille Gustative, Il Grande Cammino del Monferrato, Vinile Alessandria e Visioni_47.

Polistrumentista e cantante di base a Londra, il giovane Pm Warson si è presto imposto sulla scena retro soul come uno dei nomi più chiacchierati e da tener d’occhio. Il suo primo singolo auto-prodotto e uscito su '7' è andato soldout in tempo record, diventando introvabile per gli appassionati del genere, mentre il rinomato marchio Fred Perry lo ha scelto come colonna sonora di un breve filmato.Definito dagli appassionati del genere come “un piccolo gioiellino di groove old school”, l’attesissimo album di debutto ‘’ è un’esplosione di garage, latin funk, mod soul, swing, girl pop ma soprattutto rhythm’n’blues di ispirazione anni ’50 e ’60. Pm Warson pesca da un passato intramontabile e lo ripropone con una sensibilità moderna, perché la buona musica non stanca mai, ed è senza tempo. Il concerto e il buffet hanno un costo di 20 euro. Prenotazioni ai numeri 389 4226172 e 334 1951774.