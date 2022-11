Bertram, a Brindisi il primo dispiacere

BRINDISI - Bertram non brilla come in altre occasioni subisce la prima sconfitta in campionato. Brindisi si impone in un finale vibrante (86-84) con Tortona con prova a segnare il pareggio per tre volte senza riuscirsi.

Christon chiude con 22 punti, 10 assist e 8 falli subiti. Pesano i 15 rimbalzi offensivi subiti. Ora la sosta per le nazionali. La squadra di Ramondino torna in campo il 20 a Brescia.

La partita

Bertram senza Cain (fermato alla vigilia da una lesione muscolare), Brindisi senza Harris. Parte meglio la squadra di casa che trova subito la mano calda di Reed per strappare. A fare la differenza nel primo tempo soprattutto la percentuale del tiro da tre con l’happy Casa che chiude oltre il 52%. Dall’altra parte due falli precoci di Daum con Severini in campo e bene a lungo. Macura (0/4 dall’arco) che non riesce ad entrare in partita. La squadra dell’ex Mascolo fino al +11, con Tortona che ricuce fino al -7 dell’intervallo lungo (49-42).

Esce meglio dagli spogliatoi Tortona che con la tripla di Daum piazza il primo pareggio di serata a quota 61. Ma il sorpasso non arriva, Brindisi riparte anche con una tripla di Mascolo e riesce a chiudere avanti al 30’ (69-64).

L’ultimo quarto è una battaglia. Le due squadre si alternano in testa e si arriva ad un finale vibrante. Bertram per la prima volta avanti con Severini e Daum. Grande stoppata di Radosevic (85-84) che regala una chance a Tortona quando mancano 25”. Christon in penetrazione non riesce a segnare e sul ribaltamento Reed subisce fallo. Dalla lunetta la guardia di Brindisi segna il libero dell’86-84 e sbaglia di proposito il secondo ma senza toccare il ferro. Tempo fermo, time out e Bertram che con 2” sul cronometro va per la vittoria. Purtroppo sulle due occasioni su rimessa in zona d’attacco, non riesce a segnare e Brindisi può esultare.

Le voci

Marco Ramondino allenatore della Bertram. “E’ stata una partita da parte nostra di alti e bassi e troppo soft per vincere su una campo come questo. Per questo Brindisi, che ha fatto una gara più concreta e fisica della nostra, merita la vittoria. Sulla nostra mancanza di fisicità e decisione ci possono essere molti motivi, ma il dato di fatto resta”.

Le impressioni a caldo di Bruno Mascolo, ex della gara sulla sponda Happy Casa. “Tortona era prima in classifica per un motivo e l’ha dimostrato stasera. Partita tosta, ma sono siamo stati bravi. Una partita tranquilla non riusciamo a vincerla noi, quest’anno. Ma sono contento perché abbiamo dimostrato che noi a questi livello ci possiamo stare”.

I numeri

Finale: 86-84

Parziali: 27-23, 49-42, 69-64

Quintetti: Brindisi con Bowman, Reed, Burnell, Mezzanotte, Perkins. Tortona con Christon, Harper, Macura, Daum, Radosevic.

Punti: Perkins 24 (Brindisi), Christon 22 (Tortona).

Rimbalzi: Burnell 7 (Brindisi), Severini 6 (Tortona).

Assist: Mascolo 5 (Brindisi), Christon 10 (Tortona).

Mvp: Perkins (Brindisi)