Autosped, buonissima la quinta: Mantova ko

MANTOVA - L'asticella si è alzata. E Autosped lo ha fatto alla sua maniera, schiantando una avversaria, San Giorgio Mantova, alla vigilia in salute, dichiaratamente attrezzata per entrare comodamente nei playoff.

Invece la squadra di Nino Molino, ancora senza Gatti, Rulli e Ravelli, chiude la gara nel secondo e nel terzo quarto, 36 punti, contro solo 13 delle padrone di casa.

Sono cinque le giocatrici in doppia cifra, Castelnuovo tira con il 46 per cento da 2 e il 35 da 3 e migliora anche le percentuali dalla lunetta. In attesa del confromto tra Broni e Il Ponte Sanga Milano, in campo domani, per una notte è capolista, a quota 10, con le milanesi e Udine.

Premasunac c'è

Nina Premasunac recupera ed è determinante, soprattutto nella prima parte: segna, fa assist per le compagne, lotta sotto i tabelloni. C'è equilibrio, di fatto, solo nel primo quarto, che Castalenuovo chiude, comunque, avanti di 3 punti, spinta, soprattutto, dalla lunga croata, mentre nel secondo quarto è la solidità difensiva ad aiutare il primo allungo: solo 5 punti concessi alle padrone di casa, per scavare già un solco di 11, con Bonasia ispirata e in doppia cifra.

Al rientro dagli spogliatoi è quasi un monologo delle giraffe. che fanno il vuoto, 21-41 a metà del terzo tempo e, spesso, l'unico modo per fermare il gioco avvolgente ed efficace delle ospiti è ricorrere al fallo. Mantova fatica a ragionare, per la prima volta in questo campionato non trova contromisure per arginare una avversaria che, nonostante le rotazioni ridotte, ha soluzioni efficaci e maturità nella gestione. Massimo vantaggio a 90 secondi dall'ultima pausa, +26, il parziale di 23-8 manda Autosped al quarto atto proprio con questo margine (25-51).

Il quintetto di casa è reattivo e più efficace in avvio dell'ultimo quarto, con un break di 8-2 sale a -20, ma rientro, con i punti di Leonardi. Nel finale c'è spazio anche per le under Castagna e Grande. E due liberi di Leonardi mettono la rola fine su una vittoria nettissima, 42-65.

SAN GIORGIO MANTOVA - AUTOSPED 42-65



(12-15, 17-28, 25-51)

San Giorgio Mantova: LLorente 9, Petronio, Bottazzi 7, Labanca 5, Orazzo 2, Dell'Olio 7, Togliani, Bernardoni 5, Bevolo 7. Ne: Ndiaye, Truzzi, Silocchi. All.: Purrone

Autosped: Marangoni 10, Premasunac 10, Bonasia 14, Leonardi 14, Gianolla 3, Bernetti, Grande, Baldelli 2, Smorto 12, Castagna. Ne: Rulli, Gatti. All.: Molino