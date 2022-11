Fermana - Alessandria, punti pesanti

FERMO - Tutti in campo gli ex di Fermana e Alessandria: i padroni di casa schierano sia Fischnaller, sia Bunino nel tridente d'attacco, Rebuffi mette Nepi al fianco di Martignago, con Galeandro che parte in panchina.

Fra le novità Baldi titolare a destra nella linea a quattro di difesa e Rizzo dal 1', che può giocare più alto, sfruttando le sue caratteristiche.

FERMANA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

39' Giallo a Romeo e Speranza per reciproche scorrettezze



29' Respinta corta sul destra dal limite diNichetti, c'è Galeandro per la ribattuta, ma calcia addosso a un avversario e conquista solo un angolo

26' Tocca a Rota per Baldi

25' Brivido sul lancio di Giandonato, che pesca in area Romeo, controllo, e conclusionetra le braccia di Marietta

19' Ripartenza dei Grigi: Nepi per Rizzo, cross teso, in scivolata, sul secondo palo, Galeandro manca la deviazione

16' Ammonito Nunzella, che salterà la gara con il Siena

15' Doppio cambio per i Grigi: fuori Martignago e Lombardi (ammonito), dentro Galeandro e Ghiozzi

12' Protesta la Fermana per un intervento su Romeo in area. Per l'arbitro tutto regolare

6' Ammonito Baldi che ferma al limite Romeo

1' Squadre in campo senza cambi

Primo tempo

45' Non c'è recupero. Il primo tempo finisce senza reti

44' Taglio di Rizzo per Lombardi sul secondo palo, impatta d'istinto, ma sul fondo

37' Salvataggio di Baldi sulla linea sul tocco ravvicinato di Romeo

26' Nicheti ruba palla e lancia subito Nepi, che preferisce la soluzione personale centrale, senza servire né Speranza, né Martignago liberi

17' Giallo a Lombardi

14' Marietta con i pugni sul traversone insidioso di Eleuteri da destra

8' Primo angolo per i Grigi. Troppo lungo

4' Occasione Grigi: palla rubata da Martignago, uno - due con Nepi e conclusione dentro l'area. Parata

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Il tabellino

Fermana (4-3-3): Nardi; Eleuteri (34'st Gkertsos), Spedalieri, Pellizzari, De Nuzzo; Scorza (22'st Graziano), Giandonato, Misuraca (34'st Nannelli); Romeo, Bunino (22'st Maggio), Fischnaller. A disp.: Borghetto, Vaccarezza, Luciani, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Carosso, Pavone, Ronci. All.: Protti

Alessandria (4-4-2): Marietta; Baldi (26'st Rota), Checchi, Sini, Nunzella; Rizzo, Speranza, Nichetti, Lombardi (15'st Ghiozzi); Martignago (15'st Galeandro), Nepi. A disp.: Dyzeni, Rossi, Podda, Costanzo, Mionic, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Gazoul. All.: Rebuffi

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Brunetti di Milano, quarto ufficiale Papagno di Roma 2

Note: Giornata di pioggia, terreno pesante e allentato. Spettatori: 1100 circa, incasso 3800 euro Ammoniti: Lombardi, Baldi, Nunzella per gioco falloso Angoli: 3-1 per l'Alessandria. Recupero: pt 0', st