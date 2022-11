Il calcio raccontato da Furini

L'Associazione culturale di promozione sociale “La Frascheta” organizza per venerdì 18, alle ore 21, nel salone dell'ex Asilo Raggio in via Palestro a Pozzolo Formigaro, un incontro con il giornalista Luigi Furini per presentare il suo libro “Il giocatore che ha mangiato una supposta e altre storie incredibili di calcio e di vita”. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Luca Lovelli.

Tante le storie ricordate nel libro. C'è una finale scudetto giocata a Bologna su un campo in pendenza, i giocatori esuli, fuggiti dai loro paesi per motivi politici. O arrivati in Italia per inseguire donne e denari. E la storia di "Balilla", ovvero Peppino Meazza (centravanti di Inter, Milan e Juventus) al quale è intitolato lo stadio di San Siro. Le vicende, tristi e tragiche, di Gigi Meroni e Luciano Re Cecconi. E tante altre storie per guardare al calcio in modo diverso.