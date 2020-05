Il sondaggio: e se corso Acqui diventasse a senso unico?

ALESSANDRIA - E se corso Acqui diventasse a senso unico? Mercoledì sera, durante un incontro organizzato dai commercianti del Cristo, è stata avanzata una proposta che, fin da subito ha fatto discutere. Cosa cambierebbe in sostanza? Corso Acqui in un senso, corso Carlo Marx nell'altro, più parcheggi a servizio del commercio e degli abitanti del quartiere e la possibilità di avere una pista ciclabile non “spezzettata”. È una soluzione che potrebbe migliorare il quartiere? Si potrà votare sui siti di RadioGold, de Il Piccolo e di AlessandriaNews fino a lunedì 1° giugno alle ore 12.