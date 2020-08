Il Bilancio previsionale si voterà ad agosto

ALESSANDRIA - Agosto è considerato il mese delle ferie, ma per quest’anno l’attività di Palazzo Rosso non si ferma. Il Bilancio di previsione andrà infatti in votazione il 17 del mese, con altre tre sedute - prima di Ferragosto - il 6 per le proposte ordinarie e il 12 e 13 per la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) e di tutti gli allegati al bilancio. Tra cui il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

“La giunta Cuttica ha approvato il Previsionale il 28 luglio - ha spiegato il presidente del Consiglio, Emanuele Locci - Poi ci sono i dieci giorni per i Revisori e si arriva al 7 agosto. Con la Conferenza dei presidenti si è deciso per il 10 del mese il giorno per la presentazione degli emendamenti, che possono essere presentati nei sette giorni prima del voto. Da qui la data del 17 per la votazione”.

Perché tanta fretta?

Non c’è anomalia nella convocazione di Consigli nel mese più caldo dell’anno. Almeno questo ricorda il presidente Locci. “Ma sicuramente c’è per l’approvazione di un Bilancio di previsione che le norme, per via dell’emergenza Covid, hanno permesso di far slittare addirittura a settembre”.

Perché allora tanta fretta, in pieno agosto? “Per la necessità di non perdere un contributo esistente (che però scade il 18 agosto) per l’aggiudicazione dei lavori da fare nelle scuole. È necessario non lavorare più in dodicesimi ma poter applicare l’avanzo, e questo si può fare solo con un Bilancio approvato”.

I lavori

Nonostante un primo ‘giro di boa’ già nei mesi scorsi degli assessori in Commissione Bilancio, dai prossimi giorni sono previste un paio di sedute a settimana per “approfondimenti e presentazione del Bilancio di previsione”, così da arrivare pronti e preparati per presentare eventuali emendamenti o anche solo per votare.

Chi in aula, chi dal mare o dalla montagna: la seduta sarà infatti in videoconferenza.