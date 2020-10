Coronavirus: il municipio chiude per un giorno, l'asilo per tre

ARQUATA SCRIVIA — Tre giorni di chiusura per l’asilo nido Morando e uno per il municipio: è quanto ha deciso il sindaco di Arquata Scrivia Alberto Basso dopo il caso di positività al coronavirus registrato tra i bambini che frequentano l’istituto scolastico. L’asilo rimarrà chiuso fino a mercoledì 7 ottobre, mentre il palazzo comunale riaprirà già domani, martedì 6. Lo stop servirà per effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione, a scopo precauzionale.

Nell’ordinanza che stabilisce la chiusura, il sindaco Basso spiega che «il 3 ottobre è stata comunicata da un genitore la positività al Covid-19 del proprio figlio frequentante l’asilo nido di Arquata» e che «un componente del medesimo nucleo familiare, anch’esso positivo, ha partecipato nei giorni scorsi a una riunione presso il palazzo municipale».

In attesa delle prescrizioni dell’Asl, il primo cittadino ha ritenuto opportuno, «in via precauzionale e a tutela della salute pubblica», disporre la chiusura del municipio «per le necessarie operazioni di pulizia e sanificazione dei locali».