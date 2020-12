L'ideologo della Flat Tax e le sue origini nel Monferrato

Il senatore Armando Siri entra ufficialmente nella segreteria politica della Lega di Salvini, come responsabile del progmaìramma politico. Un ruolo importante in vista de futuro che lo annovera ancor di più tra i fedelissimi del 'Capitano'. "Siamo pronti a tornare al Governo", ha commentato il politico genovese, classe 1971. Lavoro, meno tasse - la flat tax è anche il titolo di un libro che porta la sua firma, una sorta di manifesto della tassa uguale per tutti - controllo dei confini, opere pubbliche, "nuova giustizia"sono alcuni dei punto chiave su cui si fonderà la prossima campagna elettorale del centrodestra e della Lega in particolare.

Sebbene il controverso esponente della Lega sia nato in Liguria e viva da molto tempo in Lombardia, le sue radici sono piemontesi. Della Provincia di Alessandria, in particolare. La famigli Siri è originaria di Chiappino, frazione di Ponzone, Alto Monferrato Acquese.