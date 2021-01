Reels - Circa 500 alessandrini hanno più di 110mila follower

Instagram è come il compagno di classe che avevamo a scuola, brillante e di successo, di cui si parlava durante gli intervalli e che tutti invitavano alle feste. Da studente, però, se la cavava sempre durante i compiti in classe solo perchè copiava dal più bravo. Dopo Snapchat con le Storie, è stata la volta di Tiktok ad essere copiato da Instagram: se però i video su Tiktok i video possono essere al massimo di 60 secondi, i Reels si limitano a 30 e non c’è dubbio che, a tutto schermo, fanno la loro figura ed infatti circolano facendo apparire i post e le Storie come cose per noi “boomer”.

Ogni generazione, dai tempi di Hammurabi in poi, si inventa infatti nuovi linguaggi per comunicare e quindi non c’è nulla da stupirsi che i video che su Tiktok sono stati messi online con l’hashtag #imparacontiktok abbiano superato quest’anno i 225 milioni di visualizzazioni e tra questi persino la Galleria degli Uffizi di Firenze si è raccontata in attesa che si possa ritornare in sicurezza e serenità ad ammirare i capolavori del Rinascimento: nel frattempo possiamo seguire su Instagram gli alessandrini che si cimentano con la contemporaneaità.

Ci sono davvero nostri concittadini ad avere successo sui social, penserete? Solo nella città di Alessandria, vi sono almeno 500 persone che hanno più di 10 mila followers su Instagram: ai curiosi il compito di scoprire chi sono e quali Reels pubblicano.

Alessandrino ed esperto di digital: ecco chi è Andrea Boscaro