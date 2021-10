Il 24 ottobre è la Giornata Mondiale dell’informazione sullo sviluppo

Si celebra il 24 ottobre la Giornata Mondiale dell'informazione sullo sviluppo, istituita nel 1972 in questa data perchè coincidente con l’istituzione delle Nazioni Unite, avvenuta nel 1945, e con l’adozione, nel 1970, della Strategia Internazionale per lo Sviluppo.

L'obiettivo di questa giornata mira ad attirare l'attenzione sulle problematiche riguardanti lo sviluppo e sull'incoraggiare nuovi sforzi per una cooperazione internazionale.

Il primo articolo della Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, adottata nel 1986, dichiara che:

“Il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire e a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati”.

Lo scopo di questa celebrazione è anche quella di informare giovani sul ruolo che le moderne tecnologie dell'informazione (come internet, smartphone, social media) e come possano essere utili a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La diffusione dell'informazione rappresenta un fattore chiave nello sviluppo economico e per conseguire un benessere sociale: le tecnologie moderne dell'informazione possono incentivare una crescita equa, inclusiva e sostenibile, favorire l’eliminazione della povertà e l’inclusività sociale, agevolando anche la definizione di politiche innovative, tutti fattori che incoraggiano la cooperazione internazionale.

Con l'inizio del nuovo millennio si erano prefissati 8 obiettivi per combattere le condizioni di estrema povertà in cui vivevano diversi Paesi del mondo:

sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo;

rendere universale l’istruzione primaria;

promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne;

ridurre la mortalità infantile;

ridurre la mortalità materna;

combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie;

garantire la sostenibilità ambientale, sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo.

Purtroppo però è necessario rilevare che esistono ancora profonde diversità tra gli Stati in quanto sviluppo in quanto non tutti hanno la possibilità di accedere alle tecnologie, e la povertà di molti Paesi impedisce loro di godere dell’informazione digitalizzata per lo sviluppo sostenibile.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Agenda 2030 è quindi necessario potenziare la comunicazione e l'informazione riducendo le disuguaglianze provocate dalla povertà dei Paesi più svantaggiati.