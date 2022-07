Abonante: "Il centrodestra non produca danni alla comunità"

"Nel mio breve discorso di presentazione in Consiglio comunale mi sono concentrato su un aspetto fondamentale, l'organizzazione del Comune. Purtroppo poche ore prima arrivava dal mio predecessore una dichiarazione spiazzante": il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, così risponde alle parole di Gianfranco Cuttica di Revigliasco e della Lega.

Il primo cittadino ricorda che Cuttica aveva evidenziato in una nota che "ci preoccupa il fatto che il concorso per individuare il nuovo dirigente ai Lavori pubblici sia stato annullato e non si conoscano i tempi dell’arrivo di una nuova figura competente in materia. Sottolineo anche che il dirigente in scadenza di contratto, l’architetto Furia, si è dimostrato competente e appassionato, capace di andare spesso ben oltre i suoi doveri contrattuali”.

Per Abonante, "il concorso in questione era stato solo sospeso ed è pertanto pienamente in corso. Da chi chiede trasparenza e correttezza ci si aspetta più attenzione e meno dichiarazioni in libertà. Il fatto è grave e ci pone di fronte all'obbligo di garantire il regolare espletamento della procedura nell'interesse del Comune e della città. Il punto è anche politico. Il centrodestra degli insulti e del dileggio sistematico degli avversari politici ha il diritto di vivere come meglio crede il proprio travaglio post sconfitta, ma ha il dovere di farlo senza produrre danni alla comunità alessandrina".