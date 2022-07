Il 18 luglio è la Giornata internazionale di Nelson Mandela

Ricorre oggi, 18 luglio, la Giornata internazionale di Nelson Mandela, Nelson Mandela International Day o Mandela Day. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2009 in onore di Nelson Mandela, primo presidente di colore ed eletto democraticamente in Sudafrica nel 1994, questa giornata rappresenta un'occasione per riconoscere il contributo di Nelson Mandela (soprannominato 'Madiba') alla lotta per la democrazia e alla promozione di una cultura di pace in tutto il mondo.

La prima giornata mondiale è stata celebrata il 18 luglio 2010, un giorno che non è stato scelto casualmente: il 18 luglio 1918 Mandela nasceva nel villaggio di Mvezo a Umtata, allora parte della Provincia del Capo in Sudafrica.

Nel dicembre 2015, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le regole riviste come "Regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri". Queste regole saranno conosciute come "Nelson Mandela Rules" per onorare l'eredità del defunto presidente del Sudafrica, Nelson Rolihlahla Mandela, che ha trascorso 27 anni in prigione nel corso della sua lotta per i diritti umani globali, l'uguaglianza, la democrazia e la promozione di una cultura di pace.

