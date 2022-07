Il 26 luglio è la Giornata mondiale degli zii

Ricorre oggi, 26 luglio, la Giornata mondiale degli zii.

L’idea di dedicare una giornata a questi parenti speciali viene dagli Usa, dove si è deciso di celebrare ufficialmente il ruolo di riferimento di questa figura per i bambini. Ad istituirla nel 2009 è stata la scrittrice Melanie Notkin che agli zii ha dedicato il libro “Otherhood” e coniato il termine Punks (acronimo di Professional Aunts No Kids).

Gli zii sono sicuramente più vicini come età ai bambini ed è per questa ragione che riescono a creare con loro un legame unico, giocando liberamente senza il carico di responsabilità e di impegni che hanno i genitori, ma anche instaurando con i piccoli un’intimità e una complicità preziosissima per tutte quelle confidenze che magari non si riesce a fare a papà e mamma.

Stare con gli zii permette ai bambini di guardare la propria famiglia da un altro punto di vista, di riconoscere in loro qualche tratto dei genitori, o ascoltare storie divertenti sulla loro infanzia.