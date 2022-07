Il 31 luglio è la Giornata mondiale dei ranger

Ricorre oggi, 31 luglio, la Giornata mondiale dei ranger, World ranger day.

Ogni anno più di 150 ranger perdono la vita in servizio e, negli ultimi dieci anni, oltre mille ranger sono stati uccisi.

Bracconieri, cacciatori insieme ai gruppi di milizie illegali che sfidano le autorità rappresentano una grave minaccia per i ranger. Lavorare in aree remote comporta molti rischi per gli uomini e le donne che scelgono di proteggere questi luoghi selvaggi. Anche i violenti scontri con la popolazione locale che sconfinano nei parchi nazionali e nelle aree protette per portare il bestiame al pascolo o per raccogliere legname per il carburante hanno contribuito al bilancio delle vittime di quest'anno.

Istituita nel 2007 dall'International Ranger Federation questa giornata vuole celebrare il lavoro svolto dai ranger per proteggere i tesori naturali e il patrimonio culturale del pianeta. Rappresenta anche un'occasione per commemorare tutti quei ranger feriti o uccisi nello svolgimento del proprio lavoro.

