Con Campagna Amica la qualità non va in vacanza: AgriMercati "aperti per ferie"

La qualità non va in vacanza. Durante il mese di agosto gli Agrimercati di Campagna Amica della provincia di Alessandria restano “aperti per ferie”: sarà possibile acquistare frutta e verdura fresca di stagione, yogurt, formaggi, miele e prodotti da apicoltura, vino, salumi, tagli di carne, piante e fiori, marmellate e prodotti trasformati. Contro il caldo e l’afa, in questo periodo dell’anno, arrivano sulle tavole ortaggi e frutti dalle proprietà dissetanti e soprattutto rinfrescanti: sicuramente il pomodoro è da considerare il re delle tavole estive. Rosso e quindi ricco di antiossidanti, si presta alle ricette più diverse.

Agosto è comunque il mese della frutta. A partire dal melone, poco calorico nonostante il suo sapore tipicamente zuccherino: un concentrato di energia, grazie al suo contenuto di vitamine e ferro, ma anche un alimento dall’azione diuretica e detossinante dovuta all’elevata quantità d’acqua e fibre che lo compongono.

Poi troviamo l’anguria, che è il frutto più gettonato in questo periodo: pochissime calorie e tanta acqua, la rendono davvero la regina incontrastata delle tavole. Se avete il palato che ama i sapori decisamente dolci allora ad agosto potrete fare incetta di fichi: polposi e ricchi di zuccheri (74 Kcal ogni 100gr) questi frutti si sposano benissimo anche con il salato.

Tra le prelibatezze dell’estate ci sono anche i frutti di bosco dagli straordinari principi nutritivi: le vitamine A e C, quelle del gruppo B, il ferro e gli antociani ne fanno un vero e proprio superfood, utilissimo per contrastare l’invecchiamento e la fragilità capillare.

Non solo frutta

Il carrello della spesa del mese estivo per eccellenza è carico di verdure, freschissime e saporite. Vitamina C, ferro, potassio, magnesio e calcio, sono invece i nutrienti principali apportati dai peperoni, un toccasana per la pelle, grazie anche al betacarotene, dalle proprietà spiccatamente antiossidanti. Spazio anche alle melanzane, ingrediente incontrastato di un primo piatto che profuma d’estate, insieme alle zucchine, anch’esse alla base di moltissime preparazioni fredde e calde.

«I nostri mercati si confermano come luoghi vicino alla gente, inseriti nella vita della comunità e fondati sul rapporto di fiducia che si crea tra produttori e consumatori realizzando uno degli obiettivi principali di Campagna Amica: conciliare con successo gli interessi delle imprese agricole con quelli della società, sempre più orientata alla qualità e alla sicurezza del cibo, ai valori della sostenibilità e del consumo consapevole, della lotto allo spreco – ha affermato il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – Nei nostri mercati la vendita diretta diventa lo strumento per comunicare tutti i valori che ruotano attorno al cibo: storia, cultura, biodiversità, ospitalità rurale, solidarietà e sicurezza alimentare. La rete di Campagna Amica oggi è la risposta più autentica a una nuova domanda di cibo che mette insieme la qualità, la sicurezza alimentare, ma anche valori relazionali, etici e di sostenibilità ambientale».

Ciò emerge chiaramente dal Rapporto Mondiale sui “Farmers markets in agricoltura”, realizzato dal Centro Studi Divulga. Il documento descrive chiaramente quanto questo fenomeno sia in costante ascesa a livello globale, evidenziando delle punte di eccellenza.

«Non è solo prossimità geografica, - ha aggiunto il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco – ma frutto di una strategia volta a “cambiare la società”. Ecco perché lo stesso significato di “efficienza” viene declinato attraverso diverse accezioni: da quella ‘classica’, legata alla equa distribuzione del valore lungo la filiera e alla corresponsione di un giusto prezzo per gli agricoltori, a quella informativa, con l’obiettivo di rendere trasparente per il consumatore il prodotto acquistato, a quella ambientale, grazie alla tutela della biodiversità, delle specificità locali, alla custodia dei territori».

Pausa estiva, invece, per permettere alcuni lavori di restyling al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Guasco che rimarrà chiuso dal 6 al 29 agosto compreso. Una realtà, quella del Mercato Coperto, che nel mese di settembre regalerà ai consumatori tante gustose novità, anche dal punto di vista “visivo”, per prepararsi alla progettualità autunnale con tante idee tutte made in Italy, o meglio, made in Alessandria!