Il 9 agosto è la Giornata internazionale dei popoli indigeni

Ricorre oggi, 8 agosto, la Giornata internazionale dei popoli indigeni.

La giornata di quest'anno, in particolare, è dedicata al ruolo delle donne indigene all'interno delle diverse comunità.

Le donne indigene sono la spina dorsale delle comunità dei popoli indigeni e svolgono un ruolo cruciale nella conservazione e nella trasmissione della conoscenza ancestrale tradizionale. Sono le custodi delle risorse naturali e della conoscenza scientifica. Molte donne indigene stanno anche assumendo un ruolo guida nella difesa delle terre e dei territori delle popolazioni indigene, sostenendo i diritti collettivi di queste popolazioni in tutto il mondo.

Ciononostante, molto spesso sono vittime di discriminazione in relazione al genere, classe sociale, etnia e status socioeconomico.

Le donne indigene vivono in condizioni di grande povertà e questo comporta tutta una serie di conseguenze tra cui:

livello basso di istruzione e analfabetismo

limitazioni nell'accesso alla salute, ai servizi igienici di base, al credito e al lavoro

limitata partecipazione alla vita politica

violenza domestica e sessuale.

Inoltre, il loro diritto all'autodeterminazione, all'autogoverno e al controllo delle risorse e delle terre ancestrali è stato violato nel corso dei secoli.

Piccoli ma significativi progressi sono stati compiuti dalle donne indigene nei processi decisionali in alcune comunità, ottenendo la leadership in ruoli comunitari e nazionali. Sono state anche in prima linea nelle proteste per difendere le loro terre e la biodiversità.

Questa giornata rappresenta un'ulteriore occasione per sensibilizzare la popolazione nei confronti di questi popoli e per dare voce alla donne indigene, reclamando il loro ruolo all'interno della società.

