Cani e gatti abbandonati: le proposte del rione Cristo

Lunedì 29 agosto alle 21, in via Parri 8, si terrà l’incontro pubblico con il presidente dell’Associazione Ambulanza Veterinarie Italiane per il progetto di avvio del servizio in Alessandria.

Durante l'incontro verranno esaminate diverse richieste:

individuare una sede e nuovi volontari

avere un clinica aperta 24/24 in Alessandria

la gestione delle aree canili del Cristo

il progetto educativo rivolto alle scuole

la Zampettata del giorno 11 settembre, con partenza dal Centro Incontro Cristo

Assistiamo ad immagini di canili e gattili colmi, animali vaganti ed associazioni animaliste che si scatenano, tuttavia anche quest’anno il numero di animali da compagnia abbandonati aumenterà e le cifre sono preoccupanti: si stima che si aggiungeranno 50mila cani e 80mila gatti. Il Ministero della Salute ha comunicato che gli ingressi nei canili e nei rifugi siano pari a più di 100mila unità. Oramai la situazione è insostenibile. Quindi quali sono i prossimi passi?

L’Associazione Commercianti del quartiere Cristo di Alessandria ha visto la nascita del gruppo “A Tutta Zampa per i Pelosi”, che vede riuniti più di 50 elementi, tra associazioni, volontari, commercianti, docenti ed esponenti delle istituzioni di quartiere con forte vocazione animalista. Questo gruppo ha avuto successo in una raccolta firme (500 firme solo nella prima serata) per proporre l’assistenza veterinaria h24 ed un’ambulanza per gli animali. L’obiettivo ultimo? Elevare il quartiere Cristo ad un modello culturale e sociale.

L’associazione commercianti, oltre a garantire un dialogo con il Welfare animale e il vicesindaco, vorrebbe promuovere degli incontri con le scuole disponibili, attraverso un progetto di Educazione civica che comprende appuntamenti con volontari, guardie zoofile, docenti dell’Associazione Docenti Senza Frontiere partendo dai discenti della scuola primaria, al fine di introdurre i bambini ad alcuni aspetti importanti legati al mondo animale (igiene e comportamenti da seguire, il linguaggio non verbale degli animali, comprendere la responsabilità di avere un essere animale in casa). È compito delle scuole “Formare i cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità” (obiettivi 2030 dell’Onu). Si deve partire dai bambini per garantire la realizzazione di comunità pacifiche, abitate da cittadini responsabili che garantiranno un futuro sicuro.



Data l’importanza dell’incontro, tutti sono i benvenuti a partecipare e ad aiutare i cari amici a quattro zampe.