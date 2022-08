Nuovi candidati per Possibile

Come candidati al collegio plurinominale della Camera Piemonte 2, Possibile annuncia la cuneese Giulia Marro e l’alessandrino Davide Serafin, in lista insieme a Verdi Paolo Niccolò Romano e Giulia Bovone.



Giulia Marro, trentatreenne, è un’antropologa, giornalista e operatrice in campo artistico-culturale; attenta alle tematiche del dialogo multietnico, dell’inclusione e delle politiche di coesione sociale. Si è messa in gioco perché si sente parte della comunità e tuttora è portavoce del comitato cuneese. La crescita di giovani tesserati, partecipazioni e idee è stato motivo di stimolo in vista delle elezioni di settembre. Inoltre, Giulia Marro, si pone come obiettivo riportare le persone alle cabine elettorali in un periodo dove la partecipazione è arrivata ai minimi storici.



Davide Serafin, quarantaseienne, è saggista e autore di opere come “Senza più valore” “Indagine sui Salari e le retribuzioni in Italia” “Schiavi Elettrici” “Tax the Rich” “Salario minimo”. Fa parte del Comitato scientifico di Possibile e si occupa principalmente di materie economiche e di offerte legate al mondo del lavoro. Ha a cuore il tema del cambiamento climatico, infatti ritiene che sia una questione da anteporre a tutte le altre in queste elezioni politiche.

Raccolte le proposte provenienti dai Comitati di Possibile in Alessandria, Asti e Cuneo, Marro e Serafin puntano la loro candidatura su tre tematiche principali: