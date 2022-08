Iniziative nei sobborghi? "Alessandria è un unico polo"

Primi passi nell'ambito della strategia del sindaco Giorgio Abonante per il coinvolgimento dei sobborghi alessandrini, dopo il ripensamento dei luoghi in cui si sono sviluppate le principali attività culturali della città.

Nei prossimi giorni a Spinetta Marengo, nella chiesa della “Natività di Maria” di domenica pomeriggio, si terrà uno degli eventi maggiori del Festival Internazionale dei Templari, cioè l’incontro con il pubblico dedicato a “Dialoghi Templari e non solo” con Giampiero Alloisio, Elisabetta Gagliardi, Massimo Bagliani e il cast artistico al completo del Festival.

La stessa chiesa ospiterà più avanti (il 30 settembre) il vincitore (come secondo classificato) del “Festival Pittaluga" 2021, il giapponese Yuki Saito, e i semifinalisti del Concorso di quest’anno, evento novità per il “Concorso Internazionale di chitarra classica Pittaluga”, permettendo pertanto un incontro artistico tra i più grandi rappresentanti mondiali di chitarra classica.

Invece, a Cascinagrossa, questo autunno, avrà luogo il Festival “Adelio Ferrero” per il cinema e la critica cinematografica questo autunno: verrà organizzata una serata di approfondimento e divulgazione della filmografia, novità ideata specificamente per la periferia.

“Alessandria è l’unica realtà territoriale dove, a fianco del centro e della città stessa, esistono i suoi Sobborghi che hanno i propri punti di forza, delle peculiarità e talvolta alcune imperfezioni - chiariscono il vicesindaco Marica Barrera e l’assessore ai Sobborghi, Claudio Falleti - Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale è intenzionata a coinvolgere tutti i sobborghi per assicurare che tutti i cittadini si sentano parte di un’unica comunità. Per questo motivo, al fine di considerare Alessandria un unico polo, promuoveremo eventi culturali per aiutare anche a rendere il nostro territorio più allettante”.