Speciale annullo postale per AleComics

In occasione dell’ottava edizione del festival del fumetto, Poste italiane metterà a disposizione un servizio postale temporaneo con un bollo speciale dedicato alla nona arte.

L’annullo sarà disponibile da sabato 3 settembre, dalle 10 alle 14 presso la Cittadella militare di Alessandria. Verrà inaugurato per timbrare le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane, su richiesta del Circolo Filatelico Numismatico Alessandrino.

Il tema di quest’anno è il viaggio tra i miti del lontano Oriente, con un particolare accento sulla cultura giapponese. Per il weekend, le verdi mura della Cittadella esporranno un panorama del Sol Levante. Quarantamila metri quadrati di esposizione tra fumetti, ospiti celeberrimi, board & videogames, esibizioni dal vivo e soprattutto molti vosplayers.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai consueti prodotti: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

La cerimonia di bollatura si terrà alle ore 11 e ci sarà la partecipazione dei rappresentanti del Circolo Filatelico alessandrino e le autorità invitate all’inaugurazione.

Il timbro, dopo l’utilizzo nella giornata del 3 settembre, sarà disponibile dal giorno 5 settembre presso lo sportello filatelico di Alessandria (Piazza Libertà 23/24), per i sessanta giorni successivi. Successivamente sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.



Per maggiori informazioni sul mondo della filatelia visitare il SITO