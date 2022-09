Teleriscaldamento, domani ripartono gli scavi all'EuroPista

Ripartiranno domani, giovedì 8 settembre, i lavori stradali di scavo per la posa dei tubi per la realizzazione del progetto di teleriscaldamento all'EuroPista: in particolare, si interverrà in via Messina e piazza Gardella.

Al fine di dare corso alle attività che fanno capo alla Società Telenergia Srl, che ha già portato a termine sempre nella zona altri analoghi interventi, l’Ufficio Traffico della Polizia Locale ha adottato con una ordinanza (la 431 del 6.9.22) una serie di provvedimenti finalizzati non solo al regolare svolgimento dei lavori ma soprattutto destinati a garantire la sicurezza della circolazione sia delle autovetture che dei pedoni.

Secondo quanto disposto, a partire dalle 8.30 di domani fino alle 20 del 23 settembre saranno istituiti il divieto di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Gardella e via Messina, nel tratto compreso tra corso Borsalino e via Torino.

I residenti e le attività economiche potranno accedere alle proprie abitazioni o esercizi, in funzione dell’avanzamento del cantiere e secondo le effettive fasi di realizzazione, tramite percorsi alternativi debitamente segnalati, mentre lo stato di avanzamento dei lavori sarà prontamente comunicato e gli uffici comunali preposti sono impegnati a darne ampia informazione alla cittadinanza interessata.