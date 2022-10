Alexala sbarca su TikTok per raccontare le nostre bellezze

Un nuovo canale di comunicazione, molto utilizzato tra il pubblico dei giovani, è stato aggiunto ai mezzi a disposizione di Alexala per raccontare il territorio della provincia di Alessandria: è infatti stato lanciato in questi giorni il canale ufficiale di Alexala su TikTok (@alexalaturismo), attraverso il quale verranno postati contenuti video brevi e accattivanti - come è tipico di questo social network - per spiegare le bellezze locali, le eccellenze enogastronomiche e molto altro con l'obiettivo di conquistare una nuova fascia di pubblico turistico.

"Siamo sempre felici di poter raccontare il nostro territorio e le sue attrattive, e lo siamo in particolar modo quando ad ascoltare c'è un pubblico di giovani viaggiatori, i turisti di domani - commenta Roberto Cava, presidente di Alexala - Per questo crediamo sia importante ampliare la nostra presenza anche sui social network, perfino su quelli che possono a prima vista sembrare meno istituzionali. Siamo convinti che questo possa essere un importante valore aggiunto nell'allargamento della platea di turisti che possono essere interessati a visitare le tante bellezze della provincia di Alessandria".

In questa iniziativa, Alexala sembra porsi come pioniera del settore: "A quanto ci risulta siamo la prima Atl sbarcata ufficialmente su TikTok - prosegue Cava - Cosa che ci inorgoglisce e che ci consente di testare nuovi risultati in termini di risposta".