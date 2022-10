Ospedali Storici, oggi il "Santi Antonio e Biagio" apre le sue porte

C’è anche l’Azienda Ospedaliera di Alessandria tra i 13 ospedali più belli e antichi d'Italia che oggi, domenica 9 ottobre parteciperanno alla Prima Giornata nazionale degli Ospedali storici con un programma fatto di storia, arte e cultura.

Promossa dall’Associazione Culturale Ospedali Storici italiani (Acosi) di cui l’Ospedale fa parte, l'evento ha come obiettivo quello di rendere fruibile l'inestimabile patrimonio storico di strutture che pure sono a tutti gli effetti luoghi di medicina, di assistenza e di cura.

La domenica si aprirà con le visite guidate al Presidio Civile e alla Chiesa di Gardella nel parco del Presidio Borsalino dalle 10 alle 16: sarà quindi possibile ascoltare parte della storia dell’Ospedale di Alessandria attraverso la visione del suo prezioso patrimonio artistico e architettonico. I visitatori potranno infatti vedere la quadreria con i ritratti dei più importanti benefattori, gli antichi vasi di Farmacia, lo scalone monumentale che riporta anche lo stemma originario dell’Ospedale, le pale dei due Santi (Antonio Abate e Biagio) a cui è intitolato il Civile, il Salone di rappresentanza con i suoi busti, alcuni gioielli del fondo librario antico, i bellissimi dipinti della Chiesa del Presidio Civile e lo stile razionalista di quella gardelliana.

Alle 17, invece, all’interno del Salone si terrà la presentazione del volume “Lo splendore della cura. Viaggio negli Ospedali Storici Italiani”, curato da Paolo M. Galimberti, che racconta con dovizia di illustrazioni e con un taglio storico-culturale le strutture che già sono consociate in Acosi, con un capitolo proprio dedicato alle strutture ospedaliere alessandrine. A raccontare la storia dell’Ospedale e del suo patrimonio, nonché il contesto sociale e culturale in cui esso si inseriva, saranno il nostro Alberto Ballerino, Elena Franco (architetto e fotografa e autrice di Hospitalia e Ars Curandi), Ileana Gatti Spriano (Fai Piemonte), Laura Polastri (Responsabile Biblioteca civica di Alessandria) e Mariano Santaniello (presidente Isral): in questa occasione inizierà anche la diffusione del primo Calendario Acosi 2023.

La giornata terminerà con un concerto a cura del Conservatorio Vivaldi che prenderà avvio alle ore 18.15 nella Chiesa del Civile dedicata a Sant’Antonio. In particolare l’Ensemble di Saxofoni del Vivaldi delizierà i presenti con Spiritual e musiche di G. Gioia, H. Hancock, L. Ostransky, Herzog/Holliday e L. V. Beethoven.