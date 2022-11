Protezione civile di Quattordio, sono vent'anni

QUATTORDIO - Il gruppo comunale di Protezione civile di Quattordio ha tagliato il traguardo dei 20 anni dalla data della sua fondazione.

Per festeggiare questa ricorrenza, e ricordare alla popolazione l’importanza del servizio svolto da tutti i volontari, sabato scorso il paese è stato interessato da una mattinata dedicata a una esercitazione. Un test per verificare la capacità di risposta degli operatori e delle attrezzature in dotazione, in caso di emergenza per rischio industriale, applicando le procedure del piano comunale.

Al termine dell’iniziativa, il centro sportivo comunale ha ospitato le celebrazioni per i festeggiamenti del ventennale e le consegne delle benemerenze. Infine, domenica mattina, nella chiesa parrocchiale è stata celebrata una messa in memoria dei volontari scomparsi.