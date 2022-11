Temporary Shop all’Outlet, per un Natale solidale

Al’Outlet di Serravalle torna il temporary shop “Fuga di Sapori”, proposto da Idee in Fuga, la Cooperativa Sociale operativa all’interno delle Carceri di Alessandria dal 2015 con progetti di falegnameria sociale, commercio equo solidale e agricoltura sostenibile e impegnata in azioni di integrazione sociale e lavorativa a favore di soggetti svantaggiati, sviluppata per creare lavoro per i detenuti, sostenere diverse realtà sociali del territorio e sviluppare idee a favore del terzo settore promuovendone la sostenibilità. È una bottega solidale che vende prodotti alimentari confezionati dai detenuti: un ottimo modo per assaggiare e aiutare.

“Il lavoro è l’unico e più potente strumento per abbattere la recidiva”, commenta Carmine Falanga, presidente della Coop, “Queste ed altre attività lavorative agricole che organizziamo all’interno del carcere sono una opportunità per i detenuti di apprendere un mestiere spendibile in futuro nel mondo del lavoro. Apicoltura e cura del verde sono professionalità molto richieste”.

Il Temporary Shop apre proprio nel periodo che precede le feste natalizie, apposta per dare l’opportunità di acquistare dei regali buoni e far del bene. “Riceviamo molti ordini fuori provincia – continua – anche per cesti natalizi aziendali. Ci piacerebbe che pure le realtà della provincia di Alessandria ci dessero una mano in più per offrire una seconda chance a chi sta cercando di reinserirsi in modo onesto nella società: purtroppo tre detenuti su quattro commettono reati una volta saldato il loro conto con la giustizia e tornano dentro. Utilizzeremo i fondi raccolti per continuare a sostenere le iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo e all’educazione alla legalità già avviate sul territorio”.

Nei tre mesi di apertura di Fuga dei Sapori all’Outlet verranno organizzati eventi collaterali con ospiti per far conoscere ulteriormente i progetti che vi ruotano attorno.

www.fugadisapori.it