Rotary, una serata con il generale Battisti

E' stato il generale di corpo d'Armata Giorgio Battisti, analista militare per anni impegnato in posizioni di comando nelle missioni Nato (ha comandato il Corpo d’Armata Italiano di Reazione Rapida della Nato, l’Ispettorato delle Infrastrutture e il Comando per la Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito. Ha partecipato anche alle operazioni in Somalia (1993), Bosnia (1997) e Afghanistan per quattro turni), l'ospite d'onore della serata Interclub dei Rotary dedicata alle Forze armate.

Il generale ha parlato delle attuali priorità della Nato e dell'Alleanza Atlantica, con un focus sul conflitto in Ucraina e sull'importanza delle decisioni prese fino a oggi nello scenario mondiale.