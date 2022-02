La campagna A.B.E.T.E.

L’abete che fino a poche settimane fa ha contribuito a decorare piazza San Pietro era incantevole. Lo era anche prima che venisse tagliato, dopo 113 anni di vita nella foresta del comune di Andalo, in Trentino.

I Parents for Future Italia domandano alla Segreteria Vaticana di rinunciare al dono di un abete secolare, per farne un albero di Natale. Non perché il taglio o l’utilizzo dell’abete stesso costituiscano un reato di una normativa vigente.

Le motivazioni sono più profonde, e Sua Santità Papa Francesco non poteva meglio esplicitarle nell’Enciclica “Laudato sì”. Di seguito alcuni passi:

(202) "Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare".

(216) "Non si tratta tanto di parlare di idee, quanto soprattutto delle motivazioni che derivano dalla spiritualità al fine di alimentare una passione per la cura del mondo".

(217) "Tuttavia dobbiamo anche riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l'ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano incoerenti".

Per queste ragioni è stata lanciata, come primo passo della campagna, una petizione indirizzata alla Segreteria Vaticana, raggiungibile con il link sottostante, che si invita a sottoscrivere!

Di seguito alcuni dei commenti, scritti da chi ha apprezzato l’iniziativa e firmato la petizione, provenienti non solo dall’Italia:

“Sarebbe un bellissimo segnale di cambiamento”

“Sto firmando perché i cristiani devono guidare il cambiamento, nel nome del più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Sto firmando anche per i non cristiani, perché questo riguarda tutti.”

“Trees are irreplaceble and essential to keep us, our children and all humanity alive”

“Perché so che il nostro Papa sarà fiero di rinunciare al dono e sarà pronto a dare un esempio che si può fare diversamente!”

“We can't continue cutting mature trees! they are our livelihood, they mitigate climate change. they support ecological systems that give us life.. Stop cutting trees!!!”

“Firmo perché gli alberi sono una delle fonti della nostra vita e bisogna averne il massimo rispetto.”

“Perché anche se è un solo albero, il Vaticano è un simbolo a livello mondiale. Il suo esempio può orientare le scelte di molte altre persone.”

“Il rispetto coinvolge ogni creatura nei diritti e nei doveri. Se è vero, come dice la Chiesa, che tutte le creature sono di Dio, che diritto ha l'uomo (ancora peggio se appartenente ad un'istituzione ecclesiastica!) di decidere sulla vita di altre creature?”

“It's the right thing to do. It is one high-profile action which is in the Vatican power. If the Vatican leads by example, a lot of people will follow.”

“Basta abbattere alberi secolari sani. Avrebbe più significato piantare uno che cresca e diventi secolare in Vaticano!!”

“Tagliare alberi per ciò che non è indispensabile non ha senso. Piantarli ne ha molto di più”

“Firmo perché trovo assurdo abbattere alberi centenari! Soprattutto in un momento dove l’ecologia e l’importanza dell’impatto ambientale dovrebbe essere la priorità per tutti!!!”

“Grazie! La chiesa ha bisogno di gesti concreti come questo se vuole davvero essere promotrice del cambiamento e della cura. Quindi, grazie a chi ha promosso questa iniziativa!”

La crisi climatica sta rendendo ogni giorno più ostile la vita sulla Terra. I governi di tutto il mondo lo sanno bene, ma in occasioni come la COP26 non sono stati in grado di raggiungere un accordo all’altezza delle aspettative e che fosse in grado di dare una risposta adeguata che accogliesse i ripetuti appelli lanciati dall’IPCC (il più recente è la prima parte del sesto rapporto), dal Segretario dell’ONU Antonio Guterres e dalla comunità scientifica.

In questo scenario, l’esempio di cambiamento che darebbe il Vaticano accogliendo l’iniziativa e la proposta a cui stanno lavorando i Parents for Future Italia, con l’appoggio e il prezioso supporto di personalità che da anni sono protagoniste di battaglie a sfondo ambientale, è di portata globale.

Una persona che ha portato un enorme contributo alla diffusione dell’iniziativa e della petizione stessa è Giacomo Castana. Attivista, giardiniere, garden designer, videomaker, etnobotanico e ideatore del progetto “Prospettive vegetali”, lo scorso dicembre è riuscito, come documentato in questo video che è diventato virale, a fare ascoltare “la voce” proveniente dall’Albero di Natale di piazza San Pietro, dopo aver collegato uno strumento che permette di convertire i segnali elettrici delle piante in note musicali.



Foto di Sanna Murgia

