Linkedin - 14 milioni di iscritti per chi offre o cerca lavoro

C'è Facebook che è un bar anche se qualche volta sembra una curva da stadio e non il Moccagatta, c'è Instagram dove si va vestiti come ad un elegante vernissage, Tiktok pare una di quelle discoteche che hanno la coda all’ingresso anche la domenica pomeriggio, su Twitter siamo rimasti in pochi (ma buoni). E poi c'è Linkedin dove ci si vuole conoscere, ma non come su Tinder (anche se c’è chi prova a servirsene nello stesso modo), bensì sul piano professionale. Nei mesi passati con meno opportunità di partecipare a fiere, convegni ed altre opportunità di incontri lavorativi, Linkedin è arrivato in Italia a contare 14 milioni di iscritti e per chi cerca lavoro o offre lavoro è il social network da conoscere ed usare anche nel 2021.

Per esservi presenti in modo coerente occorrono alcuni immancabili ingredienti: una foto che ci dipinga “come se” ci recassimo ad un appuntamento di lavoro – dunque, no foto in bikini (a meno che non si lavori a Baywatch), col cane (a meno che non si faccia gli allevatori) e ad un matrimonio – un sommario con i nostri talenti, un indirizzo pubblico del profilo personalizzato e una descrizione vera e comprensibile.

E in Provincia? Non saranno gli 80 mila alessandrini che lo scorso mese hanno chiacchierato su Facebook, ma 15 mila – tra aziende e persone – sono gli utenti presenti su Linkedin: un’occasione per raccontarsi, mostrando il lato professionale, ma non per questo meno noioso, della nostra identità.

Alessandrino ed esperto di digital: ecco chi è Andrea Boscaro