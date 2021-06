Ripartiamo insieme, il piano dei sindacati per il futuro

TORINO - Per la ripartenza, ma con le giuste prospettive. Il 26 giugno a Torino i sindacati Cgil, Cisl e Uil si sono ritrovati in piazza per la manifestazione unitaria: "Ripartiamo insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l'Italia di domani".

Le proposte sono ante, dalla proroga del blocco dei licenziamenti ad un piano occupazione per donne e giovani. Passando per riforme in campo sanitario, fiscale, scolastico.