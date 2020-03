Martedì 11 febbraio è mancato all'affetto dei suoi cari

PIERO SCAGLIONE Elettrauto di anni 77

La moglie Teresa, i figli Fabio e Mario con le rispettive famiglie, nell'impossibilità di ringraziare singolarmente quanti hanno condiviso il loro profondo dolore, esprimono commossa riconoscenza a tutte le persone che con fiori, scritti, presenza e donazioni hanno rivolto l’ultimo saluto al caro Piero.

Ringraziano sentitamente Rosetta e Cristina Sassola in modo particolare Silvio che ha ricordato i numerosi anni di lavoro e collaborazione trascorsi insieme con stima e rispetto reciproco.

Un grazie particolare:

ai dipendenti dell'Autoservice 2005 per la fraterna disponibilità;

ai clienti, agenti e dirigenti delle ditte fornitrici per la sentita partecipazione;

ai parenti, amici e conoscenti che hanno espresso affetto e cordoglio nella triste circostanza;

al medico di famiglia dottor Fabrizio Donarini, unitamente allo staff medico e infermieristico del reparto Oncologia dell’ospedale di Alessandria che lo hanno seguito durante la sua degenza.

Valle San Bartolomeo, 21 febbraio 2020

Onoranze Funebri F.lli Roveran, Oviglio (Al)