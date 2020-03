Giovedì 5 marzo è mancata all’affetto dei suoi cari

ALBINA REPETTO ved. ZACCONE di anni 91

I figli Graziella e Roberto, il genero Aldo, nipoti e pronipoti, ringraziano tutte le persone che in ogni forma hanno manifestato il loro cordoglio. Un ringraziamento particolare: alla cara Lucia per la presenza costante e l’affetto dimostrato; all’Istituto Divina Provvidenza - reparto Lourdes, alla direttrice suor Natalina e a suor Piera e a tutto il personale medico, infermieristico e Oss;

a suor Fernanda per l’assidua e premurosa assistenza e compagnia prestata.

Alessandria, 13 marzo 2020

BAGLIANO Casa Funeraria Cristo (Alessandria)