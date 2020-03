I familiari del caro

MARCO GUARESCHI (Il Guerriero) di anni 50

ringraziano tutte le gentili persone e gli amici che hanno preso parte al loro dolore. Un ringraziamento particolare:

ai commercianti di via San Lorenzo; ai Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria; ai carabinieri del Comando provinciale di Alessandria; a tutto il personale medico e infermieristico dell’Hospice “Il Gelso” per la loro umanità; al personale medico e infermieristico del reparto di Oncologia, in particolare alla dottoressa Traverso.

Alessandria, 13 marzo 2020

BAGLIANO Casa Funeraria Cristo (Alessandria)