Mariuccia rivolge un sentito grazie a parenti e amici che in ogni modo le sono stati vicini in questo difficile periodo e con lei piangono la scomparsa della sua cara mamma

ELENA GIUDICE vedova GIACOBONE di anni 99

Un ringraziamento particolare: al medico di famiglia e amico dottor Claudio Gilardenghi e al dottor Francesco Malvicino per le amorevoli cure prestate; alle amiche di famiglia Sandra e Salvina per la dedizione con cui l’hanno accudita; al personale infermieristico dell’Adi e alle Oss del servizio di assistenza domiciliare per la grande umanità. La S. Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 22 marzo alle ore 9,30 nella chiesa parrocchiale di San Giuliano Vecchio.

San Giuliano Vecchio, 6 marzo 2020

