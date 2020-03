Dottor LORENZO ILARIO REPETTO

Cristianamente è mancato all’affetto dei suoi cari

Dott. LORENZO ILARIO REPETTO Farmacista di Saint-Vincent di anni 63

Ne danno il doloroso annuncio: la moglie Maria Grazia, i figli Nicola, Matteo con Valeria, Francesco e parenti tutti.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 8 marzo 2020) i funerali si svolgeranno in forma privata direttamente al cimitero di Saint-Vincent, in presenza dei parenti più stretti. La Santa Messa esequiale viene rimandata a quando cesseranno le restrizioni attualmente in vigore.

Aosta, 20 marzo 2020