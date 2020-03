Mamma!

Sei sempre stata la mia forza, la mia ancora, il mio porto sicuro.

Te ne sei andata senza disturbare... da sola... lasciando un vuoto incolmabile.

Ma sei sempre con noi. Perché noi non ti lasciamo andare: il ricordo del tuo amore, della tua allegria e di ogni tuo sorriso ci guiderà e ci darà la forza di andare avanti.

però... è dura...

Ti voglio tanto bene.

Baba

MARIA PASERO in PAGELLA di anni 82

Un ringraziamento a tutte le persone che ci sono state vicine in ogni modo in questo breve ma doloroso cammino.

In particolare:

alla signora Valentina per l’amorevole assistenza prestata;

ai cari cugini Barbara, Emanuele e Piero per il sostegno e l’affetto quotidiano dimostratoci;

ad Alfio per la presenza e l’affetto;

alla signora Olga Guerci che ha dimostrato professionalità e soprattutto grande umanità, sensibilità e partecipazione;

ai membri del Circolo ‘La Familiare’ per la vicinanza, in particolare agli amici di sempre Giancarlo, Gianni e Silvano;

alla cara Vittoria che con la sua amicizia è stata di aiuto e conforto a Chiara.

Barbara e Teresio Pagella

Alessandria, 27 marzo 2020